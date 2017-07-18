أزارو: سعيد بإرتدائي تي شيرت الأهلي .. ووالدي رفض لعبي كرة القدم

أعرب المغربي وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي الجديد، المنضم حديثا لصفوف القلعة الحمراء حديثاً، عن سعادته بإرتداء التي شيرت الأحمر.

وأضاف ازارو، خلال حديثه ببرنامج “الكورة والجماهير، المذاع عبر قناة الأهلي، ” بدأت مسيرتي الكروية باللعب في الشارع مثي كمثل أي طفل صغير، وكان لدي صديق أكبر مني سناً ، شجعني لأذهب إلى أحد الأندية وأخوض الأختبارات”.

وتابع مهاجم الأهلى الجديد، ” والدي كان رافض لعبي كرة القدم من الأصل، ولولا أن مدربي في النادي كان صديق لأبي ما أصبحت لاعب كرة قدم “.

وأشار إلى أنه أنتقل بعد هذا النادي الصغير إلى نادي الدفاع الحسني الحديدي ، إلا أن فاوضني مسؤولو الأهلي وأصبحت لاعبا بالقلعة الحمراء.

ويخضع أزارو إلى برنامج تأهيلي خاص ، تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، المقرر لها يوم السبت المقبل، بمواجهة الفيصلي الأردني.

ووقع المغربي وليد ازراو للنادي الأهلي، لمدة4 مواسم ، مقابل 400 ألف دولار ، حصل منها النادي المغربي على 200 ألف دولار .