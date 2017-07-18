إشارة باسم البذيئة لم تكن الأولي.. فعلها لاعب الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي، الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز

المباراة كادت أن تمر بسلام دون أن يحدث أي أزمة بين الجماهير ، ولكن باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يحرص على ظبط النفس، عقب توجيه السباب له من بعض جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب، مما دفعه بتوجيه إشارات غير إخلاقية وبذيئة تجاه الجماهير ، وذلك عقب انتهاء الشوط الأول من المباراة.

ليس حركة باسم مرسي هي الأولي من نوعها، بل سبقتها العديد ولعل أبرزها الحركة الشهيرة التي فعلها سمير كمونة، لاعب الأهلي.

كمونة قام بتوجيه نفس الحركة التي فعلها باسم مرسي أمس تجاه جمهور الأهلي، عندما وجه إشارة غير أخلاقيه بأصابعه تجاه جمهور المحلة، بعد تسجيله هدف التقدم للأهلي على المحلة، في المباراة النهائية لكأس مصر والتي جمعت الأهلي وغزل المحلة موسم 2002.

وعلى الفور قام مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة اللواء حرب الدهشوري ، بتوقيع غرامة مالية على سمير كمونة و إيقافة لمدة سنة كاملة.