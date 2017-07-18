الزمالك يقرر الإبقاء على إيناسيو مؤقتاً

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، رئيس النادي، الإبقاء على البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، بشكل مؤقت.

و من المقرر أن يعقد مسؤولو القلعة البيضاء، جلسة خاصة مع إيناسيو صباح غد الأربعاء، بمقر النادي بميت عقبة، من أجل وضع كل التفاصيل الخاصة بجهازه المعاون الجديد، وفي حال موافقته على قرارات المجلس بالتغير الذي تم في الجهاز، سيقود الفريق في البطولة العربية وبطولة كأس مصر.

كان مجلس الزمالك، قد قرر تعين عصام مرعي مدربا عاما للفريق خلفاً لعلاء عبد الغني، الذي تم توجيه الشكر له عقب مباراة أهلي طرابلس الليبي ، والتي ودع من خلالها الزمالك البطولة الإفريقية، بالأضافة إلى أيمن منصور الذي تولي منصب مديرا للكرة خلفاً لإسماعيل يوسف “تيجانا”.

الزمالك تلقي هزيمة جديدة على يد الأهلي، بهدفين أحرزهما وليد سليمان في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة، وأضاف الهدف الثاني النيجيري جونيور أجايي بالدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.