أحمد موسي يسخر من الزمالك بعد ثنائية الأهلي

علق الإعلامي أحمد موسي، على هزيمة الزمالك من غريمه التقليدي الأهلي، بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال موسى ، خلال برنامجه التليفزيوني ، “على مسئوليتي” تامذاع عبر قناة صدي البلد، ” الأهلي ظهر بأداء عالمي ويستحق الفوز بنتيجة كبيرة، مشيراً إلى أن الزمالك لم يكون في حالته الطبيعية”.

وأضاف أحمد موسي، ” يكفي أن الأهلي يتواجد ضمن صفوفه لاعب بحجم ومهارة حسام غالي، قائد الفريق، داخل الملعب وخارجه، الزمالك في أشد الحاجة إلى قائد مثل غالي”.

وأختتم قائلًا، ” لم أشعر بتواجد لاعبي الزمالك أمس، شعرت بأن لاعبي الأهلي في تقسيمة ودية أو في أحد التدريبات الجماعية”.

الزمالك تلقي هزيمة جديدة على يد الأهلي، بهدفين أحرزهما وليد سليمان في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة، وأضاف الهدف الثاني النيجيري جونيور أجايي بالدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.