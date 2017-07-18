محارب أساسي مع سموحة في آخر لقاء له قبل انضمامه للأهلي

أعلن مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن التشكيل الأساسي لمواجهة مصر المقاصة، بعد قليل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

إسلام محارب في تشكيل سموحة في آخر مباراة

وتواجد إسلام محارب، لاعب خط الوسط ، في التشكيل الأساسي للفريق السكندري، في المباراة الأخيرة له قبل انتقاله للأهلي.

مؤمن سليمان يعلن تشكيل فريقه أمام مصر المقاصة

وجاء التشكيل على النحوالتالي:

في حراسة المرمي:محمد أبوجبل

خط الدفاع: رجب بكار، ياسر إبراهيم، محمود عزت، أيمن أشرف

خط الدفاع: أحمد نبيل مانجا، عمرو المنوفى، إسلام محارب، محمود عبد العزيز

في الهجوم: أحمد حسن مكى، أحمد رؤوف

كان النادي الأهلي، قد أعلن عن التعاقد مع إسلام محارب، جناح الفريق السكندري، رسمياً، يوم الأحد الماضي، للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، بعقد يمتد إلى 5 مواسم، مقابل 5 ملايين جنية.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيواجه الأهلي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وفاز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.