صلاح يختتم استعداداته مع ليفربول قبل مواجهة كريستال بالاس

اختتم النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، تدريباته مع الفريق خلال المعسكر المقام حالياً في هونج كونج، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

“كأس آسيا” يشهد أول مشاركة لمحمد صلاح مع فريقه

وسافر صلاح برفقة فريقه إلى هونج كونج، للمشاركة في بطولة كأس آسيا للأندية الإنجليزية، المقرر إنطلاقها غد الأربعاء، والتي يشارك فيها 4 فرق إنجليزية.

ليفربول يواجه كريستال بالاس..غدا

ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره كريستال بالاس، غد الأربعاء، في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

كان صلاح قد شارك في المباراة الأولي له بقميص ليفربول ، أمام فريق ويجان اتليتك، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول،من المباراة الودية التي جمعت الفريقين منذ ثلاثة أيام، استعدادا للموسم المقبل، لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لمثله.

وانضم صلاح، إلى ليفربول الإنجليزي، في الشهر الماضي، قادمًا من روما الايطالي، في صفقة تاريخية كانت هي الأغلي عربيًا ومصريًا حتى الآن، ووقع جناح منتخب مصر على عقود انضمامه لقلعة الأنفليد لمدة 5 مواسم، بقيمة مالية وصلت إلى 39 مليون جنيه استرليني.