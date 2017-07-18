طبيب الزمالك يفجر مفاجأة حول إصابة ” الشناوي”

فجر طارق سليمان طبيب الزمالك، مفاجأة حول أزمة أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق بعد أن قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التحقيق مع اللاعب بسبب واقعة تهربه من المشاركة أمام نظيره طلائع الجيش، الخميس الماضي، على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

طبيب الزمالك يحسم الجدل حول إصابة أحمد الشناوي

وأكد طبيب الزمالك أن الشناوي كان يستطيع اللعب أمام الأهلي في مباراة القمة أمس والتي انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين دون رد بعد أن تغيب اللاعب بداعي الإصابة حيث لم يحضر الشناوي للمعسكر كما طلب منه الطبيب.

مرتضى منصور: الشناوي ليس له مزاج للعب

يذكر أن مرتضى منصور،اتهم أحمد الشناوي وزميله محمود عبد الرحيم “جنش”، بالتهرب من خوض مباراة الفارس الأبيض أمام الجيش قبل انطلاق المباراة، بساعات قليلة.

وكتب مرتضى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا، ““أحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم “جنش” تهربا من مباراة فريق الزمالك امام طلائع الجيش في اطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.

وشدد مرتضى، أن الشناوي لا يريد اللعب ، وقال أنه ليس له “مزاج” لخوض اللقاء.

ليتداول البعض تصريحات لأحمد الشناوي، حاري الزمالك، ينفى تهمة التهرب عن نفسه،ويؤكد، ” أعاني من إصابة بمزق في الظهر وحصلت على مسكنات وحقن أمس واسألوا أيمن فريد- طبيب الفريق – لست متآمر على الزمالك ولست صغيرا ليقول عني مرتضى منصور هذا الكلام.”