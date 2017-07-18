مرتضى منصور يحقق مع الشناوي بسبب واقعة هروبه

يجتمع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع أحمد الشناوي، حارس مرمى الأبيض، حيث يخضع اللاعب للتحقيق بسبب واقعة تهربه من المشاركة أمام نظيره طلائع الجيش، الخميس الماضي، على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

مرتضى منصور يتهم الشناوي بالهروب

يذكر أن مرتضى منصور،اتهم أحمد الشناوي وزميله محمود عبد الرحيم “جنش”، بالتهرب من خوض مباراة الفارس الأبيض أمام الجيش قبل انطلاق المباراة، بساعات قليلة.

وكتب مرتضى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا، ““أحمد الشناوي ومحمود عبدالرحيم “جنش” تهربا من مباراة فريق الزمالك امام طلائع الجيش في اطار الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.

مرتضي منصور: الشناوي ليس له مزاج للعب

وشدد مرتضى، أن الشناوي لا يريد اللعب ، وقال أنه ليس له “مزاج” لخوض اللقاء.

ليتداول البعض تصريحات لأحمد الشناوي، حاري الزمالك، ينفى تهمة التهرب عن نفسه،ويؤكد، ” أعاني من إصابة بمزق في الظهر وحصلت على مسكنات وحقن أمس واسألوا أيمن فريد- طبيب الفريق – لست متآمر على الزمالك ولست صغيرا ليقول عني مرتضى منصور هذا الكلام.”

ولم يشارك اللاعب في مباراة القمة أمس بسبب الإصابة والتي انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين دون رد