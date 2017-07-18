البدري يكشف سر هزيمة الزمالك وإنهاء الدوري دون هزيمة

كشف حسام البدري المدير الفني للأهلي، عن سر هزيمة الزمالك خلال مباراة القمة المصرية بهدفين نظيفين مساء أمس الإثنين في المباراة الختامية للموسم المنقضي من الدوري المصري الممتاز، وإنهاء الدوري دون هزيمة.

سر فوز الأهلي بالدوري المصري دون هزيمة

وأكد البدري أنه كان يحفز اللاعبين بالأرقام القياسية التي سيحققها المارد الأحمر في حال الفوز بالمسابفة دون خسارة بجانب تكرار الفوز على الغريم التقليدي حتى يتم تخليد أسماء اللاعبين في سجلات تاريخ القلعة الحمراء.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر صرف مكافآت خاصة للاعبي فريقه بعد الفوز على الزمالك

مكافآت خاصة للاعبي الأهلي

وأكد عبد الحفيظ على أنه قرر صرف مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد الفوز على الزمالك والتتويج أبطالاً للدوري بدون تلقي أي هزيمة.

وكان الأهلي قد توج رسمياً بطلاً للدوري المصري قبل عدة أسابيع من نهاية المسابقة، وذلك دون أن يتلقى أي هزيمة في البطولة.

وأوضح عبد الحفيظ أن لاعبي الاهلي قدموا موسماً مميزاً، مؤكداً على انهم كانوا عند حسن ظن الجهاز الفني وإدارة النادي وجماهيره.

واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن المكافأة التي منحت للاعبي الأهلي تأتي من اجل تحفيزهم للمنافسة على لقب البطولة العربية للأندية ومسابقة كأس مصر.

جدير بالذكر أن الاهلي يستعد حالياً لخوض منافسات البطولة العربية للأندية التي تنطلق خلال منتصف الأسبوع القادم في مصر.