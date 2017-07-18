مدافع جديد على أعتاب الانتقال إلى الأهلي

بات النادي الأهلي قريباً من التعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة الحالية للانتقالات خاصة بعد رحيل أحمد حجازي لاعب الفريق المنتقل إلى صفوف وست برومتش ألبيون الإنجليزي.

الأهلي يدرس التعاقد مع مدافع جديد

وأكد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي على أن فريقه يرغب في ضم مدافع جديد من اجل تعويض النقص العددي في الخط الدفاعي للفريق.

وأوضح المدرب العام للأهلي بأن الجهاز الفني للأهلي يدرس حالياً التعاقد مع مدافع جديد، لتعويض رحيل أحمد حجازي إلى الدوري الإنجليزي.

وقال أحمد أيوب: ” بالتاكيد نثق في قدرات كلاً من سعد الدين سمير، محمد نجيب ورامي ربيعة، ولكننا نفكر في ضم مدافع جديد “.

وأكمل: ” انضمام مدافع جديد للأهلي يأتي في ظل وجود ثلاثة مدافعين فقط، ومن الوارد أن يتم إيقاف أحدهم أو تعرضه للإصابة في الموسم المقبل “.

وأضاف: ” تحسباً لمثل هذه الظروف فإننا نفكر في التعاقد مع مدافع جديد، وهو الاحتمال الأقرب للحدوث في الفترة القادمة “.

واختتم أيوب: ” ندرس حالياً عدد من الأسماء المرشحة للانتقال إلى الأهلي في الخط الدفاعي، وسنستقر على الأمر بصورة نهائية في الأيام القادمة “.