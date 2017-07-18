مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد الفوز بالقمة

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبي فريقه بعد الفوز على الزمالك خلال مباراة القمة المصرية.

مكافآت تحفيزية للاعبي الأهلي بعد الفوز في القمة

وحقق الأهلي فوزاً على الزمالك بهدفين نظيفين مساء أمس الأثنين في المباراة الختامية للموسم المنقضي من الدوري المصري الممتاز.

وأكد عبد الحفيظ على أنه قرر صرف مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد الفوز على الزمالك والتتويج أبطالاً للدوري بدون تلقي أي هزيمة.

وكان الأهلي قد توج رسمياً بطلاً للدوري المصري قبل عدة أسابيع من نهاية المسابقة، وذلك دون أن يتلقى أي هزيمة في البطولة.

وأوضح عبد الحفيظ أن لاعبي الاهلي قدموا موسماً مميزاً، مؤكداً على انهم كانوا عند حسن ظن الجهاز الفني وإدارة النادي وجماهيره.

واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن المكافأة التي منحت للاعبي الأهلي تأتي من اجل تحفيزهم للمنافسة على لقب البطولة العربية للأندية ومسابقة كأس مصر.

الجدير بالذكر ان الاهلي يستعد حالياً لخوض منافسات البطولة العربية للأندية التي تنطلق خلال منتصف الأسبوع القادم في مصر.