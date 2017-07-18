الأهلي يتسبب في عقوبات على لاعبي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك معاقبة لاعبيه مالياً بعد الهزيمة التي مني بها الفريق أمام الاهلي في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

إيقاف صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة

وخسر الزمالك مباراته أمام الاهلي بهدفين نظيفين مساء أمس الأثنين في ختام مباريات الموسم المنقضي من الدوري المصري الممتاز.

وقررت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور توقيع غرامات مالية على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الاهلي في القمة المصرية.

كما قررت إدارة الزمالك إيقاف مستحقات اللاعبين المتأخرة في الفترة الماضية، على الرغم من وعد منصور للاعبيه بحل الأزمة عقب لقاء القمة.

وكان مرتضى منصور قد وعد لاعبيه بحل أزمة المستحقات المتأخرة في حال تحقيق الفوز على الأهلي، وذلك خلال جلسة جمعته بهم يوم السبت الماضي.

إلا أن خسارة الزمالك أمام الأهلي جاءت لتجدد قرار إدارة القلعة البيضاء بإيقاف صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة لدى الإدارة.

وكان الزمالك قد أنهى موسمه في الدوري المصري محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة خلف الأهلي بطل البطولة، والمقاصة صاحب المركز الثاني.