بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وبروسيا دورتموند 18-7-2017 في الكأس الدولية

بث مباشر لمباراة ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني في إطار مباريات الكأس الذهبية للأبطال التي تقام في الصين.

مشاهدة مباراة ميلان وبروسيا دورتموند اليوم 18-7-2017

يخوض نادي ميلان الإيطالي مباراة قوية وهامة أمام فريق بروسيا دورتموند الألماني في إطار مباريات الكأس الذهبية للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ميلان وبروسيا دورتموند في الواحدة و20 دقيقة ظهراً بتوقيت مصر، الثانية و20 دقيقة ظهراً بتوقيت السعودية، الحادية عشر و20 دقيقة صباحاً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

بث مباشر مباراة ميلان وبروسيا دورتموند اليوم

يخوض نادي ميلان المباراة في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، وهو الامر نفسه بالنسبة لبروسيا دورتموند في ألمانيا.

وقام ميلان بتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد، حيث وصل عددهم إلى عشرة لاعبين في رقم قياسي يبدو هو الأكبر في تاريخ النادي الإيطالي.

ويرغب ميلان في استعادة هيبته في الدوري الإيطالي من جديد بعدما سيطرت أندية يوفينتوس، روما ونابولي على المراكز الثلاثة الاولى في المسابقة خلال الفترة الماضية.

أما دورتموند فتراجع في الموسم الماضي إلى المركز الثالث في الدوري الألماني بعدما تقدم عليه فريق لايبزيج الصاعد حديثاً إلى البطولة.

ويحاول دورتموند استعادة توازنه ومنافسة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني خلال الموسم المقبل، في ظل سيطرة الفريق البافاري الدائمة على اللقب.

مشاهدة بث مباشر مباراة ميلان وبروسيا دورتموند

تقام مباريات الكأس الذهبية في عدد من الدول، من بينها الصين، سنغافورة، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة ميلان وبروسيا دورتموند في إطار مباريات جولة الصين للكأس الذهبية، والتي تضم إلى جانبهم ثلاثة فرق أخرى.

وتلعب أندية بايرن ميونخ الألماني، أرسنال الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي إلى جانب ميلان وبروسيا دورتموند في الكأس الذهبية بالصين.

وتنطلق منافسات جولة الصين بمواجهة ميلان وبروسيا دورتموند، بينما سيلتقي بايرن ميونخ مع أرسنال ظهر غداً الأربعاء.

أما المباراة الثالثة فستقام يوم السبت القادم عندما يلتقي بايرن ميونخ مع ميلان، قبل يومين من المباراة الرابعة التي ستجمع إنتر ميلان مع ميلان.

مشاهدة مباراة ميلان وبروسيا دورتموند بث مباشر

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات جولة الصين للكأس الذهبية للأبطال بصورة خاصة وحصرية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تنقل بي إن سبورتس مباراة ميلان وبروسيا دورتموند بصورة خاصة وحصرية للمشاهدين في الوطن العربي.