بلاغ للنائب العام ضد باسم مرسي بعد إشاراته لجماهير الأهلي

قرر المحامي سمير صبري التقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك بعد الإشارات التي أشار بها لجماهير الأهلي.

بلاغ للنائب العام ضد باسم مرسي مهاجم الزمالك

وكان الاهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين مساء أمس الأثنين في ختام مباريات الموسم المنقضي من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة قيام باسم مرسي بإشارات خارجة ضد جماهير الاهلي وذلك قبل دقائق قليلة من بداية المباراة مباشرة.

وسيتوجه صبري إلى النائب العام من أجل التقدم بشكوى ضد مرسي، وذلك نظراً لمخالفة اللاعب للقانون وأخلاقيات الأداب العامة.

ويتضمن البلاغ واقعة قيام باسم مرسي بإشارات خارجة تجاه جماهير الأهلي، وهو ما أثار موجة غضب كبيرة تجاه اللاعب.

ويتضمن البلاغ المطالبة بمعاقبة باسم مرسي نظراً لمخالفته البند رقم 278 من القانون والذي يتعلق بالاخلاقيات والأداب العامة.

الجدير بالذكر أن باسم مرسي سبق وأن قام باستفزاز جماهير الاهلي في أكثر من واقعة سابقة، قبل أن يقم بإشاراته الخارجة تجاههم في آخر مباراة.