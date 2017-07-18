أخبار الأهلي يكشف.. حقيقة إبعاد باسم مرسي عن المنتخب بعد إشاراته الخارجة!

رد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر على الأنباء التي ترددت بشأن نية الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد اللاعب باسم مرسي مهاجم الزمالك من قائمة الفراعنة بسبب إشاراته الخارجة تجاه جماهير الأهلي.

المنتخب يوضح حقيقة استبعاد باسم مرسي من قائمته

وكان باسم مرسي قد أشار بإشارات خارجة لجماهير الاهلي قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الزمالك مساء أمس الأثنين في ختام مباريات الدوري المصري.

وشدد لهيطة في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي” على أن الحديث عن استبعاد باسم مرسي من معسكر منتخب مصر يعد بعيداً عن الحقيقة في الفترة الحالية.

وأوضح لهيطة بأن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لم يستقر حتى الآن على قائمة الفراعنة التي ستدخل في معسكراً استعداداً لملاقاة أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال مدير المنتخب: ” كوبر لم يستقر حتى الآن على القائمة، كما أنه يبلغني أو أي فرد في الجهاز الفني عن أي أسماء سيتم استدعاءها أو إبعادها “.

وأكمل: ” لا علاقة لنا بما يحدث داخل الأندية أو بينها، وكذلك بين اللاعبين والجماهير، كوبر يختار القائمة بناء على وجهة نظر فنية بحتة “.

واختتم: ” في حال استبعاد باسم مرسي من القائمة فإن الأمر سيكون فنياً فقط، وكذلك في حال انضمامه فإنه سيكون نظراً للحاجة الفنية له خلال المباريات المقبلة “.