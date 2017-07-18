بالفيديو.. مؤمن زكريا يتسبب في بكاء عضو إدارة الزمالك السابق

تسبب اللاعب مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي في بكاء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح لرئاسة النادي خلال الانتخابات القادمة.

بكاء أحمد سليمان على الهواء بسبب مؤمن زكريا

وجاء بكاء سليمان على الهواء بسبب إيقاف مؤمن زكريا قبل عدة سنوات بعد انتقاله إلى النادي الأهلي عقب توقيعه على عقود انضمامه للزمالك.

وكان مؤمن زكريا قد وقع على عقود انتقاله للزمالك بعد نهاية فترة إعارته إليه من إنبي، قبل أن يقرر تغيير وجهته إلى النادي الأهلي.

وصرح أحمد سليمان قائلاً: ” مؤمن زكريا وقع على عقود انتقاله للزمالك والعقود كانت معي، قبل أن أسلمها إليه تمهيداً لتفعيل الانتقال “.

وأكمل: ” إلا أن اللاعب قرر الانتقال إلى الأهلي، وهو ما دفعه إلى إعادة العقود لي من جديد، في تصرف يدل على أنه لاعب محترم “.

وأضاف: ” أمانة مؤمن زكريا واحترامه الذي ظهر في إعادة العقود كان سبباً في أن الله أكرمه مع الأهلي وبات من اللاعبين الأساسيين والمؤثرين في الفريق “.

واختتم: ” إعادته للعقود تسببت في إيقافه بعد ذلك لأن الزمالك تقدم بشكوى ضده عن طريقها، إلا أن الله عوضه بعد ذلك “.

وتحدث مؤمن زكريا عن الواقعة، حيث قال: ” العقود كانت أمانة معي وكان عليّ أن أعيدها من جديد خاصة بعد تأكد انتقالي إلى الأهلي “.

وتسبب حديث مؤمن زكريا في بكاء احمد سليمان على الهواء في ظل إيقاف اللاعب وقت تلك الواقعة.