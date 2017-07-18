متعب يكشف عن مستقبله مع الأهلي وتفاصيل جلسته مع البدري

كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي عن نيته عقد جلسة مع حسام البدري المدير الفني للفريق من أجل الحديث عن مستقبله مع الفريق.

متعب: سأعتزل مع الأهلي ولن أرحل عنه

وأكد عماد متعب في تصريحات تليفزيونية على أنه لا ينوي الاعتزال خارج جدران النادي الأهلي، مشدداً في الوقت نفسه على رغبته في خوض عدد أكبر من المباريات.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: ” انتظر عودة البدري من اجازته القادمة في كندا من أجل الحديث عن مصيري مع الأهلي في الموسم القادم “.

وأضاف: ” لا يمكن للمدرب أن يقول لي هذا ما لدي ثم يتركني، الحوار بيننا مطلوب وتلك الأمور لا تحل بهذه الطريقة مطلقاً “.

وأكمل: ” أريد معرفة وجهة نظر البدري بشكل كامل، فإذا كانت المشكلة لدي بدنية فلا أمانع تنفيذ برنامج بدني خاص بي لتجهيزي للمباريات “.

وأوضح: ” لا أمانع أيضاً خوض تدريبات منفردة من أجل الاستعداد للموسم القادم، أحتاج للعب المباريات، وأعلم جيداً أن اللاعبين الكبار سناً يحتاجون لذلك “.

وأردف: ” الفيصل بيني وبين الجهاز الفني هو الأداء في الملعب، ولذلك فأنا في حاجة للمشاركة في المباريات من أجل الحصول على فرصتي كاملة “.

واختتم: ” لا أنوي الرحيل عن النادي الأهلي نهائياً، ولكنني أريد لعب مباريات أكثر في الفترة القادمة، وسأعتزل مع الفريق وليس خارجه “.