مرتضي منصور: أحمل وسائل الإعلام الهزيمة من الأهلي

أعرب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن إستياءه بعد الهزيمة من الأهلي، بهدفين مفابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأثنين، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية، ” لاعبو الزمالك متوفر له لين العصفور، ولم أعلم لماذا ظهروا بهذا الأداء أمام الأهلي”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، ” الاعلام الرياضي في مصر “فاسد” وما نصلحه داخل النادي يفسده جميع وسائل الإعلام، وأحملهم مسئولية الهزيمة اليوم، ولا أعرف لماذا كل هذا العداء من الصحفيين والإعلاميين”.

وتابع مرتضي منصور، ” طبيب الفريق بيورطني، وبيكتب تقرير طبي أن اللاعبين مصابين وبيضرب تقارير ، وكان سبب في أزمة الشناوي وجنش”.

وأوضح ، ” ليس لي دخل في هزيمة الزمالك ، ولم أتدخل في التشكيل ، وسأعقد جلسة طارئة مع إدارة النادي من أجل وضع خطة نسير عليها الفترة المقبلة”.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.