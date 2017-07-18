مباراة القمة تنهي أزمة مباراة المقاصة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز انهي الأهلي أزمة إعادة مباراة مصر المقاصة والزمالك، فأصبح ليس لها مردود إيجابي للقلعة البيضاء، بعد الهزيمة اليوم من الأهلي.

الزمالك دخل مباراة اليوم محتلًا المركز الثالث برصيد 66 نقطة، في المركز الثالث، وكان يمني النفس بالفوز على الأهلي لكي يرتفع رصيده من النقاط إلى 69 على أمل إعادة مباراة مصر المقاصة والفوز بها ليتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

بذلك أصبحت مطالبة فريق الزمالك باعادة مباراة مصر المقاصة فى الدورى بلا فائدة، لأن الفوز بها لن يؤثر على موقف الزمالك بالجدول الذى حسم الزمالك فيه المركز الثالث.