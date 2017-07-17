حسن شحاتة مهاجماً “الونش”: “ليس لاعب كرة قدم”

أعرب حسن شحاتة، نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق، عن إستياءه الشديد من الأداء الذي ظهر عليه محمود حمدي “الونش”، مشيراً إلى أنه تسبب في هزيمة الفريق.

وقال شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية، ” الونش من الممكن أن نطلق عليه أسماء كثيرة غير أنه لاعب كرة قدم، فهو يلعب بطريقة عشوائية للغاية وكان من ضمن أسباب هزيمة الزمالك اليوم”.

الزمالك تلقي هزيمة جديدة على يد الأهلي، بهدفين أحرزهما وليد سليمان في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة، وأضاف الهدف الثاني النيجيري جونيور أجايي بالدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.