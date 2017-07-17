إيناسيو يرفض العودة في أتوبيس الفريق.. تعرف على السبب

رفض البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، مغادرة ستاد برح العرب بالإسكندرية، في الأتوبيس الخاص بالفريق، وفضل العودة بسيارته الخاصة.

وجاء هذا القرار من البرتغالي، بعدما رفض أيضا حضور المؤتمر الخاص بالمباراة، ليسرع إلى سيارته من أجل العودة الذهاب سريعاً والهروب من الجماهير والصحفيين، عقب الهزيمة.

الزمالك تلقي هزيمة جديدة على يد الأهلي، بهدفين أحرزهما وليد سليمان في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة، وأضاف الهدف الثاني النيجيري جونيور أجايي بالدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.