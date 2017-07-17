هاني شاكر مهاجما لاعبي الزمالك: لم أحزن لهزيمة الأقزام الفاشلين

علق الفنان هاني شاكر، على هزيمة الزمالك من الأهلي، بهدفين دون في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب هانى شاكر، على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، ” لم أحزن لهزيمة الأقزام الفاشلين اليوم فهذا طبيعى فليرحل الجميع فالزمالك أكبر منكم جميعاً”.

الزمالك تلقي هزيمة جديدة على يد الأهلي، بهدفين أحرزهما وليد سليمان في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة، وأضاف الهدف الثاني النيجيري جونيور أجايي بالدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.



