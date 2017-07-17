حازم إمام يسخر من قميص الزمالك .. ويعلق على الهزيمة

اعرب حازم إمام، نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق، عن إستياءه الشديد من الأداء الذي ظهر به لاعبو الزمالك، أمام الأهلي، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقال إمام خلال تصريحات تليفزيونية، ” لم نفوز على الأهلي بالطريقة التي يلعب بها البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المهارة لا تعني كل شئ في كرة القدم، الفريق يفتقد للعب الجماعي”.

وأضاف نجم الزمالك السابق، ” الحديث عن لون قميص الفريق، وارتداء اللون الأبيض سيجلب لنا الحظ، أما الأزرق فدائما ما يعاند معنا، هي اشياء لا يمكن الاعتماد عليها في كرة القدم، في إشارة منه لتصريحات مرتضي منصور رئيس النادي”.

وأختتم تصريحاته قائلًا: ” لابد أن يعدل إيناسيو من طريقة لعبه ، بهذا الشكل الزمالك لم يحصل على بطولة ، بالأضافة إلى تدني مستوي اللاعبين”.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.



