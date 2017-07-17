شريف إكرامي في غرفة ملابس الزمالك.. تعرف على التفاصيل

حرص شريف إكرامي على الذهاب إلى غرفة خلع الملابس للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك عقب إنتهاء المباراة مباشرة، من أجل توجيه التحية للحارس الشاب عمر صلاح، حارس مرمي فريق الزمالك.

وذهب إكرامي، لغرفة خلع الملابس الخاصة بالزمالك، ليحيي صلاح على مستواه الجيد، طوال أحداث المباراة، لاسيما وأن هذه المباراة تعد أول مباراة قمة له.

ونجح صلاح في إنقاذ مرماه من تسجيل أكثر من هدف ، حيث تصدي للعديد من الكرات الصعبة من جانب لاعب الفريق الأحمر، وأثبت جدارته لحراسة عرين القلعة الحمراء.

كان الزمالك قد تلقي الخسارة من غريمه التقليدي الأهلي، بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، في ختام جولات الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.