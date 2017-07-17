البدري عن حجازي: ” اللاعب أصر على الرحيل”

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعاده بالفوز على الزمالك، بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، في ختام جولات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف البدري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ” أشكر جميع اللاعبين على هذا المجهود، ونجحنا في إنهاء الموسم بشكل جيد وتحدينا جميع العقوبات”.

وبسؤاله عن رحيل حجازي قال: ” حجازي رفض الاستمرار في النادي وطالب بالرحيل ، وأبلغت إدارة النادي برفضي، ولكن لم نقف أمام مستقبل اللاعب”.

وتابع المدير الفني للأهلي، ” لم أرفض عودة حجازي للنادي في أي وقت، ولم أصرح برفضي لعودته طوال فترة تولي القيادة الفنية، كما تردد مؤخراً”.

وأختتم تصريحاته قائلًا، ” بالطبع فرحة الفوز على فريق الزمالك، لها مذاق خاص، ولكن نكن للزمالك كل الأحترام ولجهازه الفني ولاعبيه وإدارته”.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.