بعد ثنائية الأهلي.. مدرب حراس مرمي الزمالك يستقيل من منصبه

قرر أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التقدم باستقالته رسميا من منصبه، عقب الهزيمة من الأهلي يهدفين دون رد.

كان طاهر، قد تقدم باستقالته قبل مباراة طلائع الجيش في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ولكن لم يفصح أحد من مسؤلو النادي إلا بعد الانتهاء من مباراة القمة.

ورفض مدرب حراس مرمي الزمالك، الاستمرار في جهاز البرتغالي اوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض ، معلناً عدم قدرته على العمل في ظل هذه الأجواء.

وخسر الزمالك من غريمه التقليدي، الاهلي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، في إطار الجولة الختامية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضاف إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.



