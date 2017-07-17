البدري: الفوز على الزمالك له مذاق خاص

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعاده بالفوز على الزمالك، بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، في ختام جولات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف البدري خلال تصريحات تليفزيونية، ” الحمدلله على الفوز النهارد، ويتوجه بالشكر لجماهير الأهلى، التي دائما ما تكون سبب للأنجازات والفوز بجميع البطولات”.

وتابع المدير الفني للأهلي، ” بشكر جميع اللاعبين الذين ظهروا بهذا المستوي بالرغم من تتويجنا بالدوري، ونجحنا في التغلب على جميع الصعوبات لاسيما كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق”

وأختتم تصريحاته قائلًا، ” بالطبع فرحة الفوز على فريق الزمالك، لها مذاق خاص، ولكن نكن للزمالك كل الأحترام ولجهازه الفني ولاعبيه وإدارته”.

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة، بالأضافة إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز على الأهلي 3710 يوماً.

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.