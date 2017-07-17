الأهلي يُنهي موسم اللاهزيمة بثنائية في شباك الزمالك

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الأهلي بداية جيدة، ونجح في تهديد مرمي الزمالك في أكثر من مناسبة، في ظل الأداء الهبوطي الذي ظهر عليه لاعبو الزمالك حتي ترجم لاعبو الأهلي هذه السيطرة بهدف أول عن طريق وليد سليمان ،جناح الفريق الأحمر، بالدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ولم يفرق الشوط الثاني كثيراً حيث كثف لاعبو الأهلي من الهجوم حتي نجحوا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق النيجيري جونيور اجايي الذي تلقي تمريرة ساحرة من عبد الله السعيد، ليحرزها في الشباك معلناً الهدف الثاني للأهلي، قبل نهاية المباراة بدقائق.

وبدأ البدري المدير الفني للفريق ، المباراة بتشكيل مكون من:

وعلى غبر المتوقع بدأ البدري بصالح جمعة، بدلًا من حسام عاشور، في وسط الميدان، بعد ظهوره بشكل جيد الفترة الأخيرة، بالأضافة إلى رغبة حسام البدري في إراحة حسام عاشور.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعه – سعد سمير – علي معلول

في خط الوسط : عمرو السوليه – حسام غالي – وليد سليمان – صالح جمعة – مؤمن زكريا

في الهجوم : جونيور أجايي

وبهذا الفوز يحقق الأهلي رقماً قياسياً جديداً وهو خوض بطولة الدوري الممتاز بلا هزيمة.

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.