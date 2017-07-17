صورة والفيديو .. جماهير الأهلي ترد على إشارات باسم مرسي

حرصت جماهير الأهلي، المتواجدة بمدرجات ملعب ستاد برج العرب بالإسكندية، لمتابعة مباراة فرقهم أمام الزمالك في إطار ختام جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز، على الرد على إشارات باسم مرسي لهم قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

كان باسم مرسي، قد قام بتوجيه إشارة بذيئه لجمهور الأهلي، أثناء خروجه من الملعب بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وانتهي الشوط الأول من المباراة، بتقدم الأهلي بهدف دون رد، أحرزه وليد سليمان، في الدقيقة 43 من عمر الشوط.

كان حسام البدري المدير الفني للفريق ، قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعه – سعد سمير – علي معلول

في خط الوسط : عمرو السوليه – حسام غالي – وليد سليمان – صالح جمعة – مؤمن زكريا

في الهجوم : جونيور أجايي

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب بطولة الدوري، قبل أربعة جولات من نهايته.