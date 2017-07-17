الأهلي يُنهي الشوط الأول متقدماً على الزمالك بقدم وليد سليمان

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، بتقدم المارد الأحمر، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما الآن في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي بداية جيدة، ونجح في تهديد مرمي الزمالك في أكثر من مناسبة، في ظل الأداء الهبوطي الذي ظهر عليه لاعبو الزمالك حتي ترجم لاعبو الأهلي هذه السيطرة بهدف أول عن طريق وليد سليمان ،جناح الفريق الأحمر، بالدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من النيجيري جونيور أجاي، الذي مررها لوليد سليمان برأسه ليسكنها الشباك معلناً عن الهدف الأول للأهلي.

وبدأ البدري المدير الفني للفريق ، المباراة بتشكيل مكون من:

وعلى غبر المتوقع بدأ البدري بصالح جمعة، بدلًا من حسام عاشور، في وسط الميدان، بعد ظهوره بشكل جيد الفترة الأخيرة، بالأضافة إلى رغبة حسام البدري في إراحة حسام عاشور.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعه – سعد سمير – علي معلول

في خط الوسط : عمرو السوليه – حسام غالي – وليد سليمان – صالح جمعة – مؤمن زكريا

في الهجوم : جونيور أجايي

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.