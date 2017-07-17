سعد سمير يغادر الملعب مصاباً (فيديو)

غادر سعد سمير، مدافع الفريق الأاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب المباراة مصاباً، في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى الفور أجري البدري، المدير الفني للفريق، تبديل إضطراري بنزول محمد نجيب، ليخرج سعد لتلقي العلاج.

وبدأ البدري المدير الفني للفريق ، المباراة بتشكيل مكون من:

وعلى غبر المتوقع بدأ البدري بصالح جمعة، بدلًا من حسام عاشور، في وسط الميدان، بعد ظهوره بشكل جيد الفترة الأخيرة، بالأضافة إلى رغبة حسام البدري في إراحة حسام عاشور.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعه – سعد سمير – علي معلول

في خط الوسط : عمرو السوليه – حسام غالي – وليد سليمان – صالح جمعة – مؤمن زكريا

في الهجوم : جونيور أجايي

يذكر أن الأهلى قد توج ببطولة الدوري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم الدرع في مباراة إنبي التى جمعت بينهما فى الجولة الـ32 من المسابقة.