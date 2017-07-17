باسم مرسي يوجه إشارات بذيئة لجمهور الأهلي (فيديو)

قام باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتوجيه إشارة بذيئه لجمهور الأهلي ، المتواجدة بمدرجات ملعب ستار برج العرب بالإسكندية.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي، الزمالك، بعد قليل، في إطار ختام جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان حسام البدري المدير الفني للفريق ، قد أعلن عن التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى غبر المتوقع بدأ البدري بصالح جمعة، بدلًا من حسام عاشور، في وسط الميدان، بعد ظهوره بشكل جيد الفترة الأخيرة، بالأضافة إلى رغبة حسام البدري في إراحة حسام عاشور.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعه – سعد سمير – علي معلول

في خط الوسط : عمرو السوليه – حسام غالي – وليد سليمان – صالح جمعة – مؤمن زكريا

في الهجوم : جونيور أجايي

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب بطولة الدوري، قبل أربعة جولات من نهايته.