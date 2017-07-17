جنش يداعب أشبال الأهلي قبل القمة (فيديو)

قام محمود عبد الرحيم الشهير بلقب جنش حارس الزمالك بمداعبة أشبال الأهلي خلال دخوله لملعب المباراة قبل انطلاق لقاء القمة أمام الأهلي في إطار الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وخرج جنش من تشكيل الفريق الأساسي حيث أعلن البرتغالي، أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم الأثنين.

واستبعد إيناسيو أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأبيض، من قائمة الفريق الأساسية بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين المستشار مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة النادي مؤخرا.

وفضل الاعتماد على عمر صلاح بديلًا من محمود عبد الرحيم “جنش” ، نظراً لتألقه خلال المباراة الماضية أمام طلائع الجيش في دور الثمانية من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحسني فتحي.

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف وشيكابالا.

خط الهجوم: ستنالي وباولو.