“كوليبالي” الهارب يتلقي خبر سار قبل مباراة القمة

تلقى الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي الهارب، مولوداً جديداً اليوم الأثنين، وذلك قبل ساعات من إنطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ونشر كوليبالي صورة لمولوده الجديد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، ” تذكر دائما أن العائلة أولا.. الحمد لله على هذا اليوم الرائع، ومع الله لا يوجد مستحيل، الله يبارك فيكم جمهوري الحبيب”.

كان كوليبالي قد هرب إلى لندن، عقب عودة بعثة الأهلي من الكاميرون، بعد ماوجهة القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الأمر التس استاء منه مسؤلو القلعة الحمراء.

و فور وصوله إلى لندن، خرج اللاعب بتصريحات مسيئة عن إدارة النادي الأهلي، وأكد انه كان يستهان به هو وعائلتنه، مشيرًا إلى أنه كان يعامل مثل العبيد، ويجبر على الصلاة مع اللاعبين.

و حرصت إدارة القلعة الحمراء، على حفظ حقوقها ، وقدمت شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لحفظ حقوق النادي.

جميع أهداف كوليبالي مع الأهلي

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