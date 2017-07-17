هل سيكسر الزمالك عقدة الـ10 سنوات اليوم ؟

ساعات قليلة تفصلنا عن موقعة القمة 114، بين الأهلي والزمالك، المقرر لها غد الأثنين، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة، بعدما نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما فاز على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، وتأهله أيضا إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الأخر يدخل الزمالك المباراة رافعاً شعار “لابديل عن الفوز” من أجل مصالحة جماهيره بعد الإخفاق الإفريقي، بعدما تعادل أمام أهلي طرابلس الليبي، وأيضاً حالة الطخبت التي يعاني منها الفريق سواء على الصعيد الإداري أو الفني.

الأهلي لم يذق طعم الخسارة أمام الزمالك في بطولة الدوري الممتاز منذ موسم 2007 ، وكان هذا الموسم هو الأخير اذي يشهد فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ وأحرز الأهداف كلًا من جمال حمزة وتامر عبد الحميد. السؤال هنا ، هل سيكسر رفاق شيكابالا القاعدة ويستطيعون الفوز على الأهلي غداً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أم سيحتفظ أبناء صالح سليم بهذا الرقم القياسي.