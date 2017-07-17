تعرف على أول تعليق من مدرب وست برومتش بعد ضم حجازي

أعرب توني بوليس المدير الفني لفريق وست برومتش ألبيون الإنجليزي عن سعادته بضم اللاعب احمد حجازي مدافع النادي الأهلي بشكل رسمي بعد اجتياز الاختبار الطبي الخاص به بنجاح خلال الساعات القليلة الماضية.

وصرح مدرب الفريق للموقع الرسمي للنادي قائلا ” نحن سعداء بضم حجازي سيكون إضافة قوية للفريق بعد أن لعب في عدد من الأندية الجيدة نأمل أن تصبح صفقة جيدة لنا”.

وأضاف “تعاقدنا مع اللاعب على سبيل الإعارة لكن في حال قدم أداء جيد سنضمه بشكل نهائي”.

يذكر أن حجازي سافر صباح اليوم الأثنين إلى هونج كونج حيث معسكر الفريق المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل حجازي إلى وست برومتش على سبيل الإعارة من الأهلي لمدة موسم واحد، مقابل حصول القلعة الحمراء على مبلغ مليون جنية إسترليني.

حجازي يغيب عن القمة

ولن يشارك حجازي في مباراة القمة المصرية التي ستجمع الاهلي مع الزمالك مساء اليوم الأثنين على ملعب برج العرب بالأسكندرية في ختام مباريات الدوري المصري.

ويخوض وست برومتش عدد من المباريات الودية خلال معسكره في هونج كونج، قبل عدة أسابيع على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وبات حجازي هو رابع اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم القادم، إلى جانب محمد صلاح مع ليفربول، ومحمد النني في أرسنال، ورمضان صبحي مع ستوك سيتي.