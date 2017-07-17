المنتخب يحدد موعد السفر لمواجهة أوغندا في تصفيات كأس العالم

أعلن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، موعد سفر منتخب مصر الأول لدولة أوغندا من أجل مباراتي الفراعنة والمنتخب الأوغندي في تصفيات كأس العالم 2018 المقرر إقامته في روسيا.

ويواجه منتخب مصر أوغندا في 31 من شهر أغسطس في الجولة الثالثة، قبل أن يحل املنتخب الأوغندي ضيفا على ملعب برج العرب في مباراة العودة في الخامس من سبتمبر في الجولة الرابعة.

وصرح لهيطة أن المنتخب سيسافر إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، ويخوض تدريبه على ملعب المباراة يوم 30 أغسطس، مشيرا إلى أن إعلان قائمة منتخب مصر للمباراتين سيتم في منتصف شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن لهيطة قام بزيارة لأوغندا من قبل لثلاثة أيام اطمأن خلالها على كافة ترتيبات إقامة بعثة المنتخب وأماكن التدريب وملعب المباراة ، مصرحا “راض عن الاستعدادات التي سيوفرها لنا الاتحاد الأوغندي وتقابلت مع رئيس الاتحاد وأكد أنه سيقوم بتسهيل كل شيء أمامنا”.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد ست نقاط بينما تأتي أوغندا في المركزا لثاني برصيد 4 نقاط ويقترب من حسم تأهله للمونديال.