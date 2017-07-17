الزمالك يرتدي الزي البديل أمام الأهلي في القمة

يرتدي نادي الزمالك الزي البديل له خلال مباراة القمة التي ستجمعه مع الأهلي مساء اليوم الأثنين في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يواجه الاهلي بالزي الأزرق

وسيلتقي الزمالك مع الاهلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة 34 والأخيرة من الدوري الممتاز.

وقرر نادي الزمالك ارتداء الزي الأزرق بالكامل خلال المباراة وعدم الاعتماد على الزي الأبيض المعتاد للفريق بصورة دائمة.

وأكد حمادة أنور المدير الإداري لنادي الزمالك على أن فريقه سيرتدي الزي الأزرق خلال المواجهة، مشدداً على عدم وجود النية للاستعانة بالطاقم الأبيض.

وأوضح أنور أن اعتماد الزمالك على الزي الأزرق يرجع بسبب خوض الاهلي للمباراة بـ”شورت” أبيض، وهو ما سيؤدي إلى تضارب الألوان خلال المواجهة.

واختتم أنور حديثه بالتأكيد على أن مسؤولي الزمالك قرروا الاعتماد على الزي البديل خلال المباراة منعاً لحدوث تضارب في الألوان خاصة أن فريقه يعد هو الضيف خلالها.

الجدير بالذكر أن الستار سيسدل على الموسم الجاري من الدوري المصري بصورة نهائية خلال الساعات القادمة، وبمجرد انتهاء مواجهة الأهلي أمام الزمالك.