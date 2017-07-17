حجازي يجتاز الكشف الطبي في وست برومتش بنجاح

اجتاز اللاعب احمد حجازي مدافع النادي الأهلي، الاختبار الطبي الخاص به في فريق وست برومتش ألبيون الإنجليزي بنجاح خلال الساعات القليلة الماضية.

أحمد حجازي يطير لمعسكر وست برومتش

وتوجه حجازي إلى إنجلترا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث خضع للفحص الطبي على مدار يومي السبت والاحد، قبل أن يتوجه إلى معسكر الفريق.

وسافر حجازي صباح اليوم الأثنين إلى هونج كونج حيث معسكر الفريق المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل حجازي إلى وست برومتش على سبيل الإعارة من الأهلي لمدة موسم واحد، مقابل حصول القلعة الحمراء على مبلغ مليون جنية إسترليني.

ولن يشارك حجازي في مباراة القمة المصرية التي ستجمع الاهلي مع الزمالك مساء اليوم الأثنين على ملعب برج العرب بالأسكندرية في ختام مباريات الدوري المصري.

ويخوض وست برومتش عدد من المباريات الودية خلال معسكره في هونج كونج، قبل عدة أسابيع على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وبات حجازي هو رابع اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم القادم، إلى جانب محمد صلاح مع ليفربول، ومحمد النني في أرسنال، ورمضان صبحي مع ستوك سيتي.