بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 17-7-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك في الجولة 34 والأخيرة من الموسم الجاري للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم 17-7-2017

يختتم النادي الأهلي مبارياته في الموسم الجاري من الدوري المصري عندما يلتقي مع الزمالك في لقاء القمة المصرية اليوم الأثنين على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاهلي والزمالك على ملعب برج العرب في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم

يرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الزمالك من أجل إنهاء الموسم الجاري دون تلقي أي خسارة في البطولة المصرية.

وتأتي رغبة الأهلي في ظل تحقيقه للقب الموسم الجاري من الدوري المصري بصورة رسمية قبل عدة أسابيع من نهاية المسابقة.

ويتربع الاهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة، أمام مصر المقاصة صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

أما الزمالك فيأتي في المرتبة الثالثة بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة، إلا أنه مازال يأمل في إعادة مباراته أمام مصر المقاصة وعدم خصم النقاط الثلاث منه.

ويحاول الزمالك بكافة الطرق الظفر بالمركز الثاني في الدوري المصري من أجل المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك للفوز على الأهلي إلى جانب عدم خصم النقاط الثلاث منه، مع ضرورة إعادة لقاءه مع مصر المقاصة من أجل الوصول إلى المركز الثاني.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك

يدخل النادي الاهلي المباراة منقوصاً من لاعبه أحمد حجازي الذي يخوض تجربة احترافية في صفوف نادي وست برومتش ألبيون الإنجليزي.

وسافر حجازي إلى إنجلترا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث خضع لاختبار طبي مع الفريق الإنجليزي تمهيداً للإعلان عن الصفقة بصورة رسمية.

أما الزمالك فيلعب المباراة بدون أحمد توفيق الذي يغيب عنها بداعي الإيقاف، إلى جانب أحمد الشناوي الغائب بسبب الإصابة.

كما يغيب أيمن حفني، شوقي السعيد، محمد إبراهيم وصلاح ريكو بسبب الإصابات المختلفة التي لحقت بهم في الفترة الماضية.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر

تنقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون سبورت، نايل سبورت ودي أم سي سبورتس، والتي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة.

وستنقل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك عبر قنوات نايل سبورت، أون سبورت ودي أم سي سبورتس بصورة مباشرة وخاصة لامتلاكهم حقوق بث جميع مباريات الدوري.