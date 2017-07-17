بالفيديو.. المحمدي: جوزيه ظلمني بسبب هتافات جماهير الأهلي

أكد حسين ياسر المحمدي صانع ألعاب النادي الأهلي السابق على أنه تعرض للظلم من جانب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق.

هتافات الجماهير منعت المحمدي من المشاركة مع الأهلي

وأوضح المحمدي في تصريحات تليفزيونية بأنه لم يشارك في مباريات الأهلي خلال فترة تواجده مع الفريق بسبب هتافات جماهير الفريق له خلال المباريات.

وصرح لاعب الأهلي السابق قائلاً: ” تعرضت للظلم من مانويل جوزيه، بدايتي مع الفريق كانت في لقاء روما الإيطالي والمدرب البرتغالي وقتها أكد أنني أكبر مكسب في المباراة “.

وأكمل: ” عندما عدنا إلى مصر الجماهير هتفت لي وطالبت بنزولي للملعب، إلا أن عماد متعب أكد لي أن هذا الأمر سيتسبب في عدم مشاركتي مع الأهلي مرة أخرى “.

وأوضح: ” متعب أكد لي أن جوزيه لا يحب أن تهتف الجماهير للاعب بعينه، شعرت بأنه فعلا شعر بالضيق بسبب هذا الأمر “.

وأردف: ” جوزيه قالها لي بشكل واضح، أكدلي أنني لن أشارك في المباريات طالما أن الجماهير تهتف لي والإعلام يتحدث عني، وأنه لا يحب الضغط الجماهيري والإعلامي “.

واختتم: ” الكثير من المشاكل حدثت بيني وبين جوزيه بسبب هتافات الجماهير، إلا أنني قلت له أنني لن استطيع منع الجماهير من الهتاف لي وأن حدودي داخل الملعب فقط “.