تشكيل الزمالك المتوقع.. مفاجأة من إيناسيو للأهلي في القمة

ينوي البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك تجهيز مفاجأة للأهلي خلال مباراة القمة المصرية التي تقام مساء اليوم الأثنين.

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الاهلي

ويغيب أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك الأساسي عن المباراة في ظل الإصابة والأزمة والتي نشبت بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادي.

وتكمن مفاجأة إيناسيو في الدفع بالحارس عمر صلاح في التشكيل الأساسي مع عدم الاعتماد على محمود عبد الرحيم “جنش” الحارس الثاني للفريق.

وكان عمر صلاح قد ظهر في التشكيل الأساسي للزمالك خلال المباراة الماضية أمام طلائع الجيش في دور الثمانية من الدوري المصري.

كما سيتواجد الثنائي باسم مرسي وستانلي أوهاويتشي في الخط الهجومي للزمالك خلال المباراة، ليجدا معاونة من محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع الألعاب.

وسيدفع إيناسيو بثلاثي في الوسط الدفاعي للزمالك خلال المباراة، حيث سيتواجد كلاً من طارق حامد، إبراهيم صلاح ومعروف يوسف في خط الوسط.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأثنين على ملعب برج العرب بالأسكندرية في ختام مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحسني فتحي.

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف وشيكابالا.

خط الهجوم: ستانلي وباسم مرسي.