تشكيل الأهلي المتوقع.. البدري يعود للعب بالأساسيين

ينوي حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي الدفع باللاعبين الأساسيين في فريقه خلال المواجهة التي ستجمعه مع الزمالك مساء اليوم الأثنين.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

ويرغب البدري في تحقيق الفوز على حساب الزمالك وهو ما سيدفعه للعب باللاعبين الأساسيين خلال المباراة سعياً نحو الانتصار.

وكان الاهلي قد لعب مبارياته السابقة في الدوري المصري وكأس مصر بعدد من اللاعبين البدلاء، قبل أن يعود للظهور بالقوام الأساسي أمام الزمالك.

وسيلعب الأهلي منقوصاً من لاعبه أحمد حجازي الذي بات على أعتاب الرحيل عن الفريق والانتقال إلى وست برومتش ألبيون الإنجليزي.

ويتواجد حجازي في إنجلترا خلال الفترة الحالية لإتمام إجراءات الانتقال، حيث سيتواجد رامي ربيعة في خط دفاع الاهلي خلال مباراة القمة من أجل تعويضه.

وسيظهر عمرو جمال في الخط الهجومي للأهلي أمام الزمالك، على أن يعاونه الثنائي جونيور أجايي ومؤمن زكريا كجناحين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة 34 والاخيرة من الدوري المصري.

ومن المتوقع ان يتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – سعد سمير – رامي ربيعه – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – مؤمن زكريا – عبدالله السعيد – جونيور أجايي.

خط الهجوم: عمرو جمال.