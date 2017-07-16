مصدر بشبكة bein sports : لا يحق لأحد أن يمنعنا من ممارسة حقوقنا

أكد مصدر مسؤول بشبكة قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية ، أن مافعله جهاز حماية المنافسة، ليس له أي مبرر، أو يندرج تحت أي بند من بنود أي قانون.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كان قد أعلن في وقت سابق أن الاتفاق بين كل من شركة CNE وهى الشركة المصرية للقنوات الفضائية وشركة “بى إن سبورت” باطلاً ، ويحق للمشتركين في هذه الخدمة يحب إشتراكتهم فوراً.

وأضاف الجهاز في بيان صدر عنه منذ عدة أيام ، أنه يحق للمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

وقال المصدر ، ” جهاز حماية المنافسة المصري، ارتكب جرم كبير عندما اتخذ هذا القرار، ولا يُمكن للشبكة أن تتنازل عن الحقوق لحساب شبكات آخرى “.

وأختتم قائلًا: ” نحن نمتلك حقوق بث جميع البطولات في العالم، ولا يحق لأحد أن يمنعنا من هذا الحق، إلا بالقنون فقط.