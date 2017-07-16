ملف أخبار الأهلي.. القمة المصرية على صفيح ساخن .. أحداث لاتفوتك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، غد الأثنين، في تمام الثامنة مساءً ، نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن ختام جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل هذه المواجهة بروح معنوية مرتفعة ، بعدما نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه الكبير على وادي دجلة ، بأربعة أهداف مقابل هدف، وتأهله أيضا دور الثمانية من بطوبة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ناهيك عن رغبة حسام البدري، المدير الفني للفريق، في تحطيم الأرقام القياسية والحفاظ على سلسة اللاهزيمة في الدوري هذا الموسم.

وعلى الجانب الأخر يدخل نادي الزمالك المباراة، رافعاً شعار “لابديل عن الفوز” ، لمصالحة جماهيرة لاسيما بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا، على يد أهلي طرابلس الليبي، بعد التعادل معه بهدفين لمثلهما.

وحرصت “أخبار الأهلي” على إعداد ملف بكل الأحداث التي دارت قبل 24 ساعة من إنطلاق القمة لنقدمها لكم

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