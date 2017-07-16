أول تعليق من زوجة محارب بعد انضمامه إلى الأهلي

هنأت زوجة إسلام محارب، لاعب سموحة السابق، والمنضم حديثاً إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انتقاله للقلعة الحمراء وعودته إليها من جديد.

الأهلي قد أعلن منذ ساعات، حصوله على توقيع اللاعب ، على عقود انضمامه إلى الأهلي، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم، قادماً من سموحة، في المقابل إعارة ناصر ماهر لاعب الأهلي، و مسعد عوض ، حارس الفريق، للبيع بشكل نهائي.

وكتبت زوجة محارب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، “فيس بوك” ، ” النهاردة بس أقدر أقولك بكل ثقة، مبرووك ويارب دايما أشوفك في أعلى المراتب لأنك تستحق كده وأكثر من كدة كمان، وعقبال ما أشوفك في المنتخب كمان بقي، مبرووم يا ابن النادي .. أهلاووووي على طول”.

يذكر أن إسلام محارب قد انتقل إلى الأهلي، لمدة 5 مواسم مقابل 5 مليون جنية، وإعارة ناصر ماهر وبيع مسعد عوض ، حارس الفريق بشكل نهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي، الزمالك غد الأثنين، في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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