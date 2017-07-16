إصابة عاشور تثير الزعر في مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تامقام حالياً على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، تعرض حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، للإصابة بكدمة بسيطة في قدمه اليسري.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم الأحد، على الملعب الفرعي لبرج العرب، استعدادا لمواجهة الزمالك ، غد الأثنين، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى فحص طبي بمعرفة خالد محمود ، طبيب الفريق، من أجل الوقوف على حالته، ومعرفة مدي جاهزيته لمباراة الزمالك من عدمها.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق المشاركة في المباراة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف اكرامى – محمد الشناوى – احمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: سعد سمير – محمد نجيب – رامى ربيعة – احمد فتحى – محمد هانى – باسم على – صبرى رحيل – على معلول.

الوسط: حسام عاشور – حسام غالى – عمرو السولية – عبد الله السعيد – صالح جمعة – وليد سليمان – ميدو جابر – مؤمن زكريا – كريم نيدفيد.

وفي الهجوم: عماد متعب – عمرو جمال – جونيور اجايي.