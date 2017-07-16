صورة.. تريزيجيه يدفع ثمن تألقه أمام أيوب سبور

شارك النجم المصري، محمود حسن “تريزيجه” لاعب المنتحب الوطني، والمحترف حديثاً في صفوف نادي قاسم باشا التركي، في فوز فريقه على نظيره أيوب سبور، بسداسية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، ضمن استعدادا الفريق للموسم.

وسجل تريزيجيه هدفين في المباراة ، وظهر بشكل جيد وساهم بشكل كبير في الفوز ومساعدة زملائه.

ولكن يبدو أن فرحة تريزيجيه بتسجيله هدفين في شباك أيوب سبور، لم تكتمل على خير، فالاعب كان يعاني من كدمة بسيطة في وجه قبل مشاركته في المباراة، وبعد الانتهاء من اللقاء، فوجئ تريزيجيه بنزيف في قدمه اليسري بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي فريق أيوب سبور أثناء المباراة.

وقام “تريزيجيه” بنشر صورا لقدمه المصاب وأيضا والكدمة التي ظهرت على وجهه، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، معلقاً على الإصابة ” الحمد لله”.

يذكر أن تريزيجية قد رحل من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، متوجهاً إلى نادي أندرلخت البلجيكي، ومن ثم الانتقال إلى صفوف فريق موسكرون البلجيكي أيضاً، ثم أخيراً وليس أخراً نادي قاسم باشا التركي.