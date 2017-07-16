أهداف ومهارات إسلام محارب المنضم حديثاً للأهلي

أعلن النادي الأهلي، منذ قليل، عن التعاقد مع إسلام محارب، لاعب فريق سموحة، رسمياً، للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، بعقد يمتد إلى 5 مواسم.

وقال الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي، إن الأهلي نجح في إنهاء صفقة محارب، رسمياً، منذ دقائق فقط ، وتم توقيع العقود.

وأضاف سراج، ” حصلنا على محارب مقابل انتقال مسعد عوض، حارس الفريق الأحمر، إلى نادي سموحة، بالإضافة إلى إعارة اللاعب ناصر ماهر، لاعب خط الوسط، إلى سموحة أيضاً بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

محارب ،هو أبن من أبناء القلعة الحمراء، من مواليد شهر يناير 1992، كان يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، واستمر في قطاع الناشئين فترة كبيرة، إلا أن لم ينظر إلى موهبته أحد ليقرر اللاعب الرحيل عن النادي متوجهاً إلى نادي الجونة، ليقضي في صفوفه موسما ومن ثم الرحيل إلى سموحة موسم 2015، ليقضي داخل النادي السكندري موسمين، ويظهر بمستوي جيد ليلفت أنظار الجميع له، لاسيما وأن مسئولو نادي الزمالك، دخلوا مع مسئولي سموحة في مفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب ولكنه رفض أي عرض وفضل العودة إلى الأهلي.