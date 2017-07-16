أول تعلق من “محارب” بعد انضمامه للأهلي

أعرب إسلام محارب، لاعب فريق سموحة السابق، والمنضم حديثاً إلى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بعودته إلى بيته القديم.

وقال محارب، خلال تصريحات صحفية، ” رفضت جميع العروض التي تلقيتها ، وأبلغت المهندي فرج عامر، رئيس نادي سموحة، برغبتي في العودة إلي الأهلي”.

وأضاف لاعب الاهلي الجديد، ” الأهلي هو بيتي ولم يعد غريب على ، وأصريت على العودة من أجل تحقيق حلمي مع النادي بحصد جميع البطولات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي”.

وأشار إسلام محارب، ” إلي أنه جاهز للمنافسة مع زملائه بالفريق، من أجل الحصول على المشاركة في المباريات، وحصد العديد من البطولات”.

كان الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي ، أعلن منذ قليل، أن مسئولو الأهلي قد نجحوا في إنهاء صفقة محارب، رسمياً، منذ دقائق فقط ، وتم توقيع العقود، وأصبح اللاعب في صفوف الفريق رسمياً بهقد يمتد لمدة 5 مواسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي، الزمالك غد الأثنين، في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.