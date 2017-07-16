اخبار النادي الاهلى

أول تعلق من “محارب” بعد انضمامه للأهلي

كتب بكر يحيي
- يوليو 16, 2017 7:12 م
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أعرب إسلام محارب، لاعب فريق سموحة السابق،  والمنضم  حديثاً إلى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي،  عن سعادته  البالغة بعودته إلى  بيته القديم.

وقال محارب، خلال تصريحات صحفية، ” رفضت جميع العروض التي تلقيتها ، وأبلغت المهندي فرج عامر، رئيس نادي سموحة، برغبتي في العودة إلي الأهلي”.

وأضاف لاعب الاهلي الجديد، ” الأهلي هو بيتي ولم يعد غريب على ،  وأصريت على العودة  من أجل تحقيق حلمي مع النادي بحصد جميع البطولات سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي”.

وأشار إسلام محارب، ”  إلي أنه  جاهز للمنافسة مع زملائه بالفريق، من أجل الحصول على  المشاركة في المباريات، وحصد العديد من البطولات”.

كان  الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي ، أعلن منذ قليل، أن مسئولو  الأهلي قد  نجحوا  في إنهاء صفقة محارب، رسمياً، منذ دقائق فقط ، وتم توقيع العقود، وأصبح اللاعب في صفوف الفريق رسمياً بهقد يمتد لمدة 5 مواسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي، الزمالك غد الأثنين، في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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